Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenler'de iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İSTANBUL - Esenler'de iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

- Zabıta ekiplerinin denetiminden detaylar - Seyir halindeki minibüs ve taksilerin denetlenmesi - Maske takmayan minibüs sürücüsüne idari para cezası kesilmesiEsenler'de iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında Kovid - 19 denetimiİSTANBUL (AA) - Esenler'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında lokanta, pastane, kafe, berber, güzellik salonu gibi iş yerleriyle toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.Belediye zabıta ekipleri, Dörtyol Meydanı'ndaki iş yerlerinde denetimlere katılarak buraları kontrol etti.Denetimlerde Kovid - 19 ile mücadelede esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.İlçedeki 15 Temmuz Millet Bahçesi ile diğer park ve bahçelere de HES koduyla giriş yapıldığı öğrenildi.Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik polisi ekipleri de toplu taşıma araçları ile taksileri denetledi.Seyir halindeki minibüs ve taksileri durduran ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Güzellik Salonu Koronavirüs Para Cezası Toplu Taşıma Trafik Polisi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Lekelerden Kurtulmak İsterken Genç Kızın Yüzü Yandı!Lekelerden Kurtulmak İsterken Genç Kızın Yüzü Yandı!
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement