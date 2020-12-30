İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç’ın ‘Zaman’ isimli şarkısının eşliğinde 2020 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüsün damga vurduğu 2020 yılında, yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı. Müzisyen Kıraç’ın ‘Zaman’ isimli şarkısının eşliğinde hazırlanan klipte, virüs sürecinde ekiplerin vatandaşların yanında yer aldığı vurgulandı. (MB-



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