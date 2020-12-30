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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip

Emniyetin hazırladığı klip

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yeni Yıl 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç’ın ‘Zaman’ isimli şarkısının eşliğinde 2020 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüsün damga vurduğu 2020 yılında, yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı. Müzisyen Kıraç’ın ‘Zaman’ isimli şarkısının eşliğinde hazırlanan klipte, virüs sürecinde ekiplerin vatandaşların yanında yer aldığı vurgulandı. (MB-
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