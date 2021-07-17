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İSTANBUL - Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği

İSTANBUL - Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği

- Kurban Bayramı hareketliliği - Alışveriş için gelen vatandaşlarEminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliğiİSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı öncesi bayram alışverişlerinin önemli adreslerinden Eminönü'nde hareketlilik yaşanıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını önlemleri kapsamında esnaf maske ve eldiven takarak satış yaparken, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyarak iş yerlerinin önünde sırayla girdiği görüldü.
Vatandaşlar, bayram için lokum, kuru yemiş, şeker ve kahve satın aldı.Eminönü'nde 25 yıldır kuru yemiş, kuru meyve, lokum ve şekerleme dükkanı işleten Ömer Faruk Yaltam, normalleşme ile beraber satışların arttığını, diğer bayramlara göre bu yıl daha fazla satış yaptıklarını ve durumdan memnun olduğunu söyledi.

Yaltam, en çok karışık kuru yemiş, şeker ve lokum satıldığını belirterek, baklava için ceviz içi ve fındık satışlarının da arttığını kaydetti.
Eminönü'ne bayram alışverişine gelen Şemsettin Toprak ise bayram şekeri almaya geldiğini, kısıtlamasız bir bayram yaşayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.
Esnaf İbrahim Tektaş da bekledikleri yoğunluğu bulmadıklarını ama geçen seneye göre en çok lokum satışı yaptıklarını kaydetti.

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