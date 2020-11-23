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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

İSTANBUL - 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

İSTANBUL - "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı - Operasyondan görüntüler"Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken polis aracına çarpınca yakalandı. Alınan bilgiye göre, 21 Kasım 01.47 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ndeki bir otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin araçla TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinden geçtikleri bilgisi üzerine polis, şüphelileri kaçış güzergahı Küçükçekmece'de takibe aldı. "Dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden şüpheliler polis aracına çarpınca yakalandı. T.Y. (16), S.K. (16) ve M.G. (16) gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 670 metre uzunluğunda kablo, 7 matkap ve aksesuarları, 5 takım çantası ve içlerinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi, demir kesme makinesi, araba aküsü, jeneratör, boru eritme makinesi ve 2 metal levye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı aracın Sultangazi'den çalındığı ve plakasının başka bir araca ait olduğu, ayrıca şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu ve faili firar suçlardan arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanırken T.Y. ve M.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis Aracı Araba Aküsü Güzergah Adli Kontrol Kaçış 

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