İSTANBUL - (Drone) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin söküm işlemi başladı
- Geminin sökülmesinden drone görüntüleriZeytinburnu'nda karaya oturan geminin söküm işlemi başladıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu sahilinde karaya oturan ve kurtarılma imkanı bulunmayan "STREAMLINE" isimli kargo gemisi hurdaya ayrılmak üzere sökülüyor.Ahırkapı bölgesinde demirliyken 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenen ve sancak tarafından karaya oturan kargo gemisinin kurtarılamayacağı yönünde rapor hazırlandı.Rapor doğrultusunda 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin sökümüne başlandı. 20 kişilik ekiple oksijen kullanılarak sökülen geminin parçaları geri dönüşüme kazandırılacak.Söküm işleminin 45 gün süreceği öngörülüyor.
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