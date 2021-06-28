Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

- Caddebostan sahilinden görüntüler - Temizlik çalışması yapan teknelerin görüntüsü İstanbul 'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.Bazı sahillerde etkisini yer yer gösteren müsilaj yoğunluğunun bazı bölgelerde azaldığı gözlendi.Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.Müsilaj yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise temizliğin vidanjörle yapılacağı öğrenildi.Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde sürerken, İBB'ye ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

Müsilaj 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement