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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Drift yaptığı belirlenen sürücüye 9 bin 378 lira ceza uygulandı

İSTANBUL - Drift yaptığı belirlenen sürücüye 9 bin 378 lira ceza uygulandı

- Sürücünün sosyal medya paylaşımları ve emniyete getirilme görüntüleri İstanbul 'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 9 bin 378 lira ceza uygulandıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye toplam 9 bin 378 lira para cezası kesildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 14 Nisan'da Birinci İkitelli Caddesi üzerinde 34 CLY 612 plakalı araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Sebahattin Ç'yi yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 6 bin 700, abartı egzoztan 1339, çakar ve siren tertibatı kullanmaktan 1339 lira olmak üzere toplam 9 bin 378 lira para cezası uygulandı.Ayrıca Sebahattin Ç'nin sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.​​​​​​​

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Para Cezası Sürücü Belgesi İkitelli 

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