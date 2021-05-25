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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Drift yapan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Drift yapan sürücü yakalandı

- Drift görüntüleri - Zanlının emniyete getirilişi İstanbul 'da drift yapan sürücü yakalandıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlenen yaşı küçük şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 24 Mayıs'ta Nato Yolu Caddesi Çamlıktepe mevkisinde, 34 HA 7142 plakalı araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli A.D.A'yı yakaladı.Sürücüye, drift yapmaktan 6 bin 700, sürücü belgesiz araç kullanmaktan kendisine ve araç sahibine 2 bin 698'ar lira olmak üzere toplam 12 bin 96 lira para cezası uygulandı.Ayrıca şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak 

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