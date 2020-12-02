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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Drift' yapan 2 sürücüye ceza

İSTANBUL - 'Drift' yapan 2 sürücüye ceza

İSTANBUL - "Drift" yapan 2 sürücüye ceza - Sürücülerin drift yaparken görüntüleri - Sürücülerin emniyete getirilmeleri İstanbul 'da "drift" yapan 2 sürücüye cezaİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası kesilirken, ehliyetlere de 6 ay süreyle el konuldu.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 28 Kasım'da Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde bazı araç sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen polis, 34 JOB 97 plakalı otomobil sürücüsü Enes T. ve 34 UP 2000 plakalı otomobil sürücüsü Burak G.'yi yakaladı.Burak G.'ye drift yapmaktan 6 bin 141 lira, Enes T.'ye de aynı suçtan 6 bin 141 lira ve abartı egzoz kullanmaktan 7 bin 369 lira olmak üzere toplam 13 bin 510 lira ceza uygulandı.Enes T.'nin kullandığı 34 JOP 97 plakalı otomobili trafikten men eden polis, 2 sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle geçici olarak el koydu.Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Küçükköy Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

Sosyal Medya Polis Para Cezası Osmanpaşa 

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