İSTANBUL - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" (2) - Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın dış/genel planı - Mahkeme Salonundan görüntüler - Müzedeki Aydın Evi'nden detaylar - Adnan Menderes'in sandalyede oturan balmumundan heykelinin görüntüsü - Odalardan ve Adnan Menderes'in fotoğraflarından görüntüler - Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan heykel ve objelerden detaylarİSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak.
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