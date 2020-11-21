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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - DEAŞ operasyonu

İSTANBUL - DEAŞ operasyonu

- Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler - Şüpheli şahsın gözaltına alınması İstanbul 'da DEAŞ operasyonu - 13 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki tespit edilen adrese gelen ekipler, açılmayan kapıyı "koçbaşı" ile kırarak içeri girdi.Belirlenen adreslerde arama yapan güvenlik güçleri, örgüte ait doküman çok sayıda ele geçirirken 18 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis Güvenlik Güçleri Akalan Terör Örgütü 

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