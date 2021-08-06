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İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Kaza yapan hafif ticari araç

Fındık Toplama Ticari Araç Direksiyon 

-Çarptığı kamyon
-Kamyon sürücüsü ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Gölköy ilçesine fındık toplamaya giden Esat Özkan idaresindeki 34 TH 3301 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çıkıp daha sonra sonra tekrar yola inip yol kenarındaki park halindeki kepek yükle 19 SU 372 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Emine Özkan (50), Melek Aydın (21) ile Büşra Yavuz (21) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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