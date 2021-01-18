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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’dan kar manzaraları

İstanbul’dan kar manzaraları

Drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kar Manzaraları Tarihi Yarımada Kar Yağışı 


- Yoğun kar yağışı ile tarihi yarımada ve çevresindeki yapılar beyaz örtü ile kaplandı. İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Tarihi Yarımada ve çevresindeki yapıları beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların üzerindeki kartpostallık manzaralar ise havadan görüntülendi. Galata Kulesi’nin etrafındaki binalar beyaza kaplanırken, tarihi camiler ve Galata Köprüsü manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. (İC-ACÖ-E)
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