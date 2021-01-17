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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’dan kar manzaraları

İstanbul’dan kar manzaraları

Drone görüntüsü

Kar Kalınlığı Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu günde aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi. İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte yoğun bir sis meydana gelirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 cm kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası Üsküdar Çamlıca Tepesi ve çevresinde oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.
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