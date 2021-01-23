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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'dan Ankara'ya pedal çeviren işçi, Düzce'ye ulaştı

İstanbul'dan Ankara'ya pedal çeviren işçi, Düzce'ye ulaştı

Bisiklet kullanma görüntüsü

Sosyal Medya Hava Sıcaklığı Haziran Ayı Basın Açıklaması İşsizlik Maaşı 

-vatandaşın bisikletle görüntüsü
-Birol Durmuş ile röp.
-genel detay

( DÜZCE )- İBB’deki işine son verilen işçi, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya pedal çeviriyor DÜZCE

– İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan ve sesini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya bisikletle giden Birol Durmuş, eyleminin 3. gününde Düzce'ye ulaştı.İBB yönetimi tarafından seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle 2020 yılının haziran ayında işten çıkartılan Birol Durmuş (50), işten çıkarılmasının yanı sıra tazminat ve işsizlik maaşı da alamayınca belediye önünde çeşitli eylemler yaptı. Eylemlerden herhangi bir sonuç alamayan Durmuş, daha sonra CHP genel merkezine giderek yetkililerle görüşmek istedi. Kimseyle görüşemediği için yine bir sonuç alamayan Birol Durmuş, bu kez de 20 Ocak Çarşamba günü İstanbul’dan bisiklete binerek, CHP genel merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yürüyüşüne, ‘hak, hukuk, adalet’ ismini veren işçi Durmuş, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü soğuk kış günlerinde Ankara’ya kadar bisikletiyle gidecek."Sözünü hatırlatmak için gidiyorum"Bisikletiyle İstanbul'dan Kocaeli'ne, Kocaeli'nden de Düzce'ye ulaşan Durmuş, "Kılıçdaroğlu seçimden önce 'benim kazandığım belediyelerde hiçbir işçi işten atılmayacak' demişti. Kürsüye vura vura, 'ben namus ve şeref sözü veriyorum' dedi.
Bende bu sözü hatırlatmak için şimdi Ankara’ya gidiyorum. Ben hak, hukuk, adalet için yürüyorum. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüdü. Ben ise İstanbul’dan Ankara’ya hak, hukuk, adalet diye gidiyorum. Kendisi çalışan emekçi insanları mağdur etti" dedi.
"13 bin işçi işsiz kaldı"Siyasi görüşleri sebebiyle 13 bin işçinin çıkarıldığını ileri süren Birol Durmuş, "1,5 senede 13 bin arkadaşımız işsiz kaldı. Bende 13 bin kişi adına Ankara’ya gidiyorum. Ayrıca ben 13 bin kişi hariç başka insanları da işten çıkartmasınlar diye gidiyorum" şeklinde konuştu.
"Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gidiyorum"Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya doğru yola çıktığına değinen Durmuş, "Kılıçdaroğlu geçen gün basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, 'CHP’nin kapısı herkese açık' dedi.
Ben geliyorum, benimle görüş" ifadelerini kullandı.
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