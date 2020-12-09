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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul’dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

- İstanbul’dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

Gözaltına alınan şahısların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan 

-Adliye binasına girişleri
-Adliye dış görüntü
-Emniyet dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- İstanbul’dan aldıkları 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hapı araçla Samsun’a getiren 3 kişi, polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.Ç., C.A. ve E.A.A. isimli şahısları yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çanta içinde 3 bin 526 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-
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