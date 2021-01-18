İstanbul’daki trafik yoğunluğu

- İstanbul’da haftanın ilk mesai gününün bitiminde trafik yoğunluğu oluştu. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İstanbul’da haftanın ilk mesai gününün bitiminde evine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Gün içerisinde yüzlerde aracın geçtiği Haliç Köprüsü’nde Edirne istikametinde yoğunluk gözlenirken, Ankara istikametinin ise sakin olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45’lere ulaştı. Öte yandan Haliç Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İD-
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