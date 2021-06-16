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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'daki hastanede aşı yoğunluğu görüntülendi

İstanbul'daki hastanede aşı yoğunluğu görüntülendi

Hastanedeki yoğunluktan drone görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Hastane Aşı Uttu 


- SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde yaşanan aşı yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı hakkının tanımlanmasının ardından vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. İstanbul'daki hastanelerde de aşı kuyruğu oluştu. Aşı olmak için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hastanedeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. (DZ-RU
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