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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Baskın yapılan adrese giren özel harekat polisinden görüntü

Polis Helikopteri Şafak Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Harekat Polisi Şafak Vakti 

-Polis aracından görüntü
-Baskın yapılan bina ve sokaktan genel görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şafak vakti yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerde yakalanan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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