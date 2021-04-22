İstanbul’da yüzde 74’lere ulaşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

- Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.Korona virüsle mücadele kapsamında 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 74’lere çıktı. E-5 Karayolu Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu ise, havadan görüntülendi.
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