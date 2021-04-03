Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu

İstanbul’da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu

Havadan yunus balıklarının görüntüsü

Yunuslar Yunus Balığı Yunus Balıkları Deniz Trafiği Nitelik 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da havadan görüntülenen yunus balığı sürüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Marmara Denizinde son yıllarda artan yunus balığı popülasyonu nedeniyle İstanbul’ Boğazında görsel şölen oluşuyor. Korona virüs salgını ile birlikte İstanbul’da deniz trafiğinin büyük ölçüde azalması, Yunus balıklarının daha çok gözükmesine neden oldu. Eskiden küçük guruplar halinde nadir gözüken, yunuslar artık İstanbul Boğazı’nda sürü halinde görüntülenebiliyor. Son olarak İstanbul Sarayburnu açıklarında drone ile görüntülenen yunus balıkları da Marmara Denizi'nde nüfusunun arttığını kanıtlar nitelikte. Havadan görüntülenen yunus balıkları turkuaza bürünen İstanbul Boğazında dans edercesine yüzdüğü görüldü.
Kimi zaman vapurların peşine takılan yunuslar bazen gemilerin önünde onlarla yarışmaya çalışarak oynadıkları biliniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement