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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Orman

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava uyarıları sonrası Anadolu Yakası’nda yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kar yağışı ile birlikte sıcaklıklarda düşüş meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Anadolu Yakası'nda da Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesinlerde kar olarak kendini gösteren yağış, kent merkezlerinde yağmur olarak etkili oldu.
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