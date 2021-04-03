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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da yollar, kısıtlama kararıyla boş kaldı

İstanbul'da yollar, kısıtlama kararıyla boş kaldı

Yollar aktüel görüntü

Hafta Sonu Sayılar Aktüel 

-Yollar drone görüntüsü
-Metrobüse yürüyen vatandaşlar
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması nedeniyle Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, sadece Pazar günü uygulanmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıklamıştı. Vaka sayılarının artması nedeniyle İstanbul'da yeniden uygulanan Cumartesi kısıtlamasında, yollar boş kaldı. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.
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