İstanbul’da yollar boş kaldı

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( İSTANBUL )- Kısıtlamanın ikinci gününde yollar boş kaldı İSTANBUL



- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pazar sabahı. 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul’da da yollar boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul’da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar ise kameralara yansıdı.



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