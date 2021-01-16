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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

( İSTANBUL )- İstanbul için sarı kodlu uyarı İSTANBUL

Sosyal Medya Meteoroloji Allah Kar Yağışı Irak 


- İstanbul’da Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek, yağışların akşam saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği ve yarın yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden, ”Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı. İstanbul’da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışına döneceği, İstanbul’da bu gece ve yarın yoğun kar (Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteo uyarı kodu: SARI Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.
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