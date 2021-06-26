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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da YKS heyecanı

İstanbul'da YKS heyecanı

- Sınav merkezinden görüntüler - Sınava geç kalan vatandaşın görüntüsü İstanbul 'da YKS' heyecanıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesinde sınava girecek üniversite adayları, sabah erken saatlerden itibaren okul önüne gelerek beklemeye başladı.
Adaylar daha sonra sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını, görevlilere göstererek okula girdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri altında gerçekleştirilen sınavda adaylar maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeri alındı.Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, saat 10.00'dan sonra gelenler içeri alınmadı.

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