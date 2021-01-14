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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da yılın ilk kar yağışı

İstanbul'da yılın ilk kar yağışı

drone görüntüsü

Yağan Kar Yağışı 

-kar
-orman

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'a öğlenden sonra yılın ilk karı düştü. İstanbul'a yağan kar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı.
Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yağan kar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı.

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