Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı

Polis ekipleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şüpheli Araç Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

-Polis helikopteri
-Polis köpeği
-Otomobil çevirmesi
-Otomobil aranması
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da 306 noktada helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. İstanbul’da akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 306 noktada 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
Uygulama yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Kadıköy’ de gerçekleştirilen uygulamada aracı durdurulan Emre Başaran, “Bence sürekli olması gerekiyor. Zaten şu an ortalık kötü bir durumda gerçekten. İstanbul Emniyeti’nin bu tür uygulamalarını destekliyoruz ve emniyetimizin arkasındayız bu uygulamalarda.” dedi.
Kent genelinde yapılan uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı