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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da “yastık içi” torbacı nefes kesen operasyonla yakalandı

İstanbul’da “yastık içi” torbacı nefes kesen operasyonla yakalandı

Polisin uyarısı

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-Kapıyı koçbaşıyla kırması
-Eve baskın yapmaları
-Arama yapmaları
-Yastıktan uyuşturucu çıkması
-Yer yatağından tabanca çıkması
-Şahısların emniyete götürülmesi

( İSTANBUL ) - (Özel)- Kağıthane’de zulaladığı yer yastıklarının içinden uyuşturucu satan torbacı operasyonla gözaltına alındı- Yastıkların içerisinde uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi- Şahıs bağımlıları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evine çağırıp uyuşturucu satmış İSTANBUL

- İstanbul’da polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle madde bağımlılarını evine çağırarak zula olarak kullandığı yer yastıklarından uyuşturucu satan torbacı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Kapının koçbaşıyla kırılarak eve girildiği anlar kameralara yansırken, evdeki yer yastıklarında ise çok miktarda uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine çalışma başlattıkları Gültepe Mahallesi’nde bir şahsın saat 21.00’dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında madde bağımlılarını evine çağırıp, uyuşturucu kullandırttığı ve sattığını tespit etti. Günlerce evi fiziki takibe alan Kağıthane polisi, içeriye çok sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığını belirledi. Hem uyuşturucu kullandırıp hem satmış Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi ve Mobil Park polisi, Akçil Sokak’taki eve dün saat 15.30 sıralarında operasyon düzenledi.
Polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, uyuşturucu satın almaya gelen Yasin A’yı ve içerideki Vehbi U’yu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, evde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı.
Yer yastıklarının içinden uyuşturucu fışkırdı Yapılan aramalarda yastıkların bile içerisine bakan Kağıthane polisi, yünlerin içerisinde gizlenmiş çok miktarda satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Yastıkların içerisini incelemeye devam eden polis, yer yatağının altında 1 adet tabanca ve hassas terazi de buldu. Aramaların ardından maddelere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DCC-
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