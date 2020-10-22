Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da yaşlı kadına yankesici dehşeti kamerada

İstanbul’da yaşlı kadına yankesici dehşeti kamerada

-Güvenlik kamerası-

Yaşlı Kadın Alışveriş Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kadının alışveriş yapması
-Yankesicilerin gelmesi
-Kadına sokulmaları
-Birinin perdeleme yapması
-Diğerinin çantadan telefonu çalması
-Şahısların uzaklaşması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beyoğlu’nda markette alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonu çalındı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maske takan yabancı uyruklu iki yankesicinin kurbanı oldu. Kadının yakınına sokulan şahıslardan biri malzeme alıyormuş gibi yaparken diğeri de çantasından cep telefonunu çaldı. O anlar ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için cadde üzerindeki markete girdi. Kadın içeride alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici, kadının yanına sokuldu. Şahıslardan biri kadının alışveriş yaptığı reyondan bir şeyler alırken, diğeri ise çantasının içindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Saniyelerce kadının etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında çantadan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşlı kadına yankesici dehşeti kamerada Yankesicilik anları kameralara yansırken, olayın ardından cep telefonunu çantasında bulamayan kadın durumu market yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından kadının telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği yankesicileri yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı