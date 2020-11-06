İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada

-Nargile içerken yakalananlar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de polis ekipleri nargile verilen ve kağıt oyunu oynatılan işletmelere baskın yaptı İSTANBUL



- Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen nargile veren, kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi başta olmak üzere birçok semtteki kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen nargile verildiği ve kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.

Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde 29 işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.



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