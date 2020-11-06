Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada

İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada

Oyun oynarken yakalananlar

Para Cezası Nargile Kafe Cep Telefonu Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Nargile içerken yakalananlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de polis ekipleri nargile verilen ve kağıt oyunu oynatılan işletmelere baskın yaptı İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen nargile veren, kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi başta olmak üzere birçok semtteki kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen nargile verildiği ve kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.
Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde 29 işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı