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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 143 bin lira ceza kesildi

İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 143 bin lira ceza kesildi

Oyun oynarken yakalananlar

( İSTANBUL - Özel)- Kağıthane’de polis ekipleri nargile verilen ve kağıt oyunu oynatılan işletmelere baskın yaptı- Baskınlarda 45 şahsa toplamda 143 bin lira para cezası kesildi İSTANBUL

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- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 45 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 143 bin lira idari para cezası uyguladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Merkez, Sultan Selim ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.
143 bin lira ceza kesildi Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 45 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan yaklaşık 143 bin lira idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. (DCC-ÖFA
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