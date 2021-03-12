Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da 'yasadışı bahis' soruşturması: 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

operasyon anı

Whatsapp Asad İnternet Sitesi Akalan Suç Örgütü 

-Arama yapılması
-Şüpheliler
-Ele geçirilenler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yasadışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapılan teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda toplanan delillerle, 'yasadışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyesi 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kuran şüphelilerin bahis organizasyonunda elde edilen gelirleri nakit olarak hesaplardan çektiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığının öğrenildiği soruşturmada, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yaptıkları, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri tespit belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılderililerden Kalan Mirasla Zengin Olacağını Sanan Gence Yapılan Acımasız TrollemeKızılderililerden Kalan Mirasla Zengin Olacağını Sanan Gence Yapılan Acımasız Trolleme
Tıklanma Rekoru Kıran Whatsapp DiyaloglarıTıklanma Rekoru Kıran Whatsapp Diyalogları
En Çok Paylaşılan WhatsApp Durumları / 8 Aralık 2014En Çok Paylaşılan WhatsApp Durumları / 8 Aralık 2014
Komik WhatsApp DiyaloglarıKomik WhatsApp Diyalogları
En Çok Paylaşılan Whatsapp DurumlarıEn Çok Paylaşılan Whatsapp Durumları
Güldüren Whatsapp KonuşmalarıGüldüren Whatsapp Konuşmaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement