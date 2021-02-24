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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da yapı marketi soyan hırsız kamerada

İstanbul’da yapı marketi soyan hırsız kamerada

-Güvenlik kamerası-

Market Akalan Kamera Yapı Marketi Hırsız 

-Hırsızın gelmesi
-Kasayı karıştırması
-Malzemeleri çalması
-İşyerinden çıkması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Zeytinburnu’da bir yapı markete giren hırsız 20 bin lira değerinde malzeme çaldı İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir hırsız arka bahçesinden camını kırarak girdiği yapı marketten 20 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.45 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cerrahi maskeli bir hırsız, sokak üzerindeki bir yapı marketin arka bahçesinden girerek camını kırdı. İçeriye giren hırsız ilk olarak kasaya yöneldi. Kasada bir şey bulamayan hırsız dakikalarca kaldığı işyerinde 20 bin lira değerinde matkap ve benzeri malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından emniyete giden işyeri sahibi hırsızın yakalanması için şikayette bulundu. (DCC-ZA-
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