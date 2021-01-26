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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da yakalanan suç makinesi “sürünen hırsız” adli kontrolle serbest

İstanbul’da yakalanan suç makinesi “sürünen hırsız” adli kontrolle serbest

arşiv

Adli Kontrol Akalan Sigara Hırsız Cep Telefonu 

--Güvenlik kamerası-
-Hırsızların kepengi aralaması
-Hırsızın sürünerek içeriye girmesi
-Kasaya yönelmesi
-Paraları çalması
-Sürünerek çıkması
-Sürünerek eczaneye girmesi
-Kasadaki paraları alması
-Sürünerek geri çıkması
-Kepengi zorlamaları
--Cep telefonu-
-Hırsızın adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta suç ortağının kepengini kaldırdığı işyerlerini sürünerek girdikten sonra soyan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 55 adet suç kayıtlı hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında iki hırsız, Mecidiye Mahallesi’nde Türkmenistan uyruklu J.A. evdeyken içeriye girmiş ve cep telefonunu çalmıştı. Sesleri duyarak salona gelen J.A. ile karşı karşıya gelen hırsızlar, kaçarak kayıplara karışmıştı. Gayrettepe Mahallesi’nde yaşanan olayda ise hırsızlardan biri S.M.G’nin sahibi olduğu eczanenin kepengini kaldırmış, diğer hırsız ise sürünerek içeriye girmişti. Burada kasaya yönelen şahıs kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıkmıştı. İşyerlerini sürünerek soymuşlardı Nisbetiye Mahallesi’nde yaşanan diğer bir olayda ise aynı hırsızlar, geldikleri M.K. isimli dönercinin sahip olduğu işyerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 liraya çalarak kayıplara karışmıştı. Mecidiye Mahallesi’nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çalmıştı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine işyerine gelen A.Y. kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etmişti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Beşiktaş polisi kıskıvrak yakaladı Hırsızların benzeri şekilde ev ve işyerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlamıştı. İşyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etmişti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A’yı Şişli’de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Diğer 29 yaşındaki hırsız Mustafa K’nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. 55 adet suç kaydı olan hırsız serbest Öte yandan emniyette işyerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan toplamda 55 adet suç kaydı bulunan Onur A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapışmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DCC-ZA-
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