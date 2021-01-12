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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

trafikten görüntüler

Metrobüs Durağı Akalan Aritas Trafik Yoğunluğu Metrobüs Durakları 

-insanlardan görüntü
-durakta metrobüse binmeye çalışanlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) -- Trafik yoğunluğu yüzde 76’e ulaştı İSTANBUL

- Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini göstermeye başladı.
Yağış ile birlikte mesai çıkışanda İstanbul’da trafik yüzde 76 seviyelerine yükselirken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı. (MT- MB-
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