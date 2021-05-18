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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Gökyüzünden görüntüler

Sağanak Yağış Yağışlı Hava Gökyüzü Gökkuşağı Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul'da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı. (Md- MB-
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