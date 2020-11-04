İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı



- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerine yakın çıkan gökkuşağı, etkileyici görüntüler oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerine yakın gökkuşağı çıktı. Şehrin birçok noktasından görünen gökkuşağı büyüleyici görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı üzerinde de beliren gökkuşağı, görüntüsü ile hayran bıraktı. (EG-



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