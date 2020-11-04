Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı

Şehrin birçok noktasından gökkuşağı görüntüsü detay

( İSTANBUL ) -- Gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu İSTANBUL

Gökkuşağı Irak 


- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerine yakın çıkan gökkuşağı, etkileyici görüntüler oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerine yakın gökkuşağı çıktı. Şehrin birçok noktasından görünen gökkuşağı büyüleyici görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı üzerinde de beliren gökkuşağı, görüntüsü ile hayran bıraktı. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı