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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Trafik Yoğunluğu 

-Trafikten görüntü

( İSTANBUL )- Trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine çıktı İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Yağışla birlikte trafikte de bir yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, İBB verilerine göre mega kentin trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine çıktı.
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