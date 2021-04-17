İstanbul’da yağmur etkili oldu, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi boş kaldı

-İstiklal caddesinde yürüyen insanlar

-Şemsiyeli ve yağmurluklu insanlar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili olurken kısıtlamadan muaf olan turistlerin gözde yerlerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yağış nedeniyle boş kaldı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlene doğru etkisini arttırdı. Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler yağmur ve soğuk havanın etkisi ile sokaklara önceki haftalara nazaran meydanlara çıkmadı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı yağış nedeniyle çok az sayıda turistin olduğu görüldü.

(OFY- YM-



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