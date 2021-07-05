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İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı

İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı

Yağmur

Yağmur Sağanak Yağış Akalan Altın Sağanak 

-Vatandaş
-Sürücüler
-Saçak altına saklananlar
-Göle dönen yollar
-Detay

( İSTANBUL )- Yollar adeta göle döndü İSTANBUL

- İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Vatandaşlara zor anlar yaşarken, yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı.
Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saç altlarına saklandı. Adeta göle dönen yolarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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