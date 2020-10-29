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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da vatandaşlar 19.23’te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu

İstanbul’da vatandaşlar 19.23’te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu

Binadan görüntü

Kırköy Saygı Duruşu Nadan 

-Bayraklardan görüntü
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
-Vatandaşlardan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. Bakırköy’de 19.23’te sokağa çıkan vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşını okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümünde saat 19.23’te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Bakırköy’de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.
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