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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Özel hareket polislerinin adrese baskınından görüntü

Operasyon Uyuşturucu Gözaltı Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpek 

-Narkotik ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri desteğiyle didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adresler arasında Şişli Kuştepe Mahallesi Hudut Sokak'taki bir gece kondu ile Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki daire yer aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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