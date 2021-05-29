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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Adreste yapılan arama

Çatı Katı İçmeler Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

-Ele geçirilenler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" yapan şahıslara operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kişi yakalanırken, adreste yapılan arama anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili Bayrampaşa ve Tuzla’da yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde bulunan bir adresin çatı katında şüpheli şahıslar olduğu belirlendi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde Z.C. isimli şahıs yakalandı. Aynı gün Tuzla İçmeler Mahallesinde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine M.Y. isimli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 846 gr Bonzai, 2 adet Hassas Terazi, 3 adet Tabanca Fişeği, 5000 cc Aseton Maddesi, 28 gr Uyuşturucu Madde, 1 adet Vakum-Naylon ağız birleştirici cihaz, 86.6 gr Metamfetamin, 3 adet Ecstacy Hap, 1 adet Ruhsatsız Silah, 1 adet Av Tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.
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