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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Polis kamerasından operasyon anı

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Kimyasal Madde 

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 50 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve 18 binden fazla sentetik hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda üç ilçede operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 22 ve 24 Ocak’ta Bahçelievler, Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonda, E.I., M.K., F.S.S. ve İ.P. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahısların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 34 kilo 800 gram toz esrar, 18 bin 592 ‘gerica sentetik hap, 16 kilo sentetik kannabionid, 450 gram fubinaca, 3 kilo 500 gram kimyasal madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
(SK-ZA-
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