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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Kimyasal Madde Dedektör Köpek 

-Dedektör köpekle otomobilde yapılan aramalar
-Otomobilin arka koltuğundaki valizde ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin emniyetteki sergisi

( İSTANBUL )- Esenyurt, Bayrampaşa ve Esenler’de yapılan operasyonlarda 26 kilo 900 gram eroin, 22 kilo 680 gram metamfetamin ve 20 kiloya yakın kimyasal madde ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 900 gram eroin, 22 kilo 680 gram metamfetamin ve 20 kiloya yakın kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, N.D. ile Suriye uyruklu H.K. ve A.D.E.B. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ikisi Suriye uyruklu 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilere ait bir otomobilde ve kaldıkları evlerde dedektör köpekle yapılan aramalarda valiz içinde 26 kilo 900 gram eroin, 22 kilo 680 gram metamfetamin ile 17 kilo 860 gram aseton ve 1 kilo 320 gram hidroklorik asit türü kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan işlem gören şüphelilerden N.D. 27 Ocak’ta, H.K. ve A.D.E.B. isimli Suriyeli şüpheliler ise 29 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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