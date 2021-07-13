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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Adreslere giriş anı

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Osmanpaşa Gözaltı Pompalı Tüfek 

-Arama yapılması
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( İSTANBUL )- Uyuşturucu operasyonu kamerada İSTANBUL

- İstanbul’da 11 ilçede eş zamanlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon da 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili bugün Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 31 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anıda saniye saniye kameraya yansıdı. (ZA-
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