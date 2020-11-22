İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

-Arama yapılması

-Ele geçirilenler

-Gözaltına alınan şüpheliler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'un ilçelerine gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1'i çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 500 gram bonzai ‘ye ve uyuşturucu maddelere el koydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ihbarına yönelik Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda (1)’i çocuk olmak üzere (12) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evde, 12 parça satışa hazır halde 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, 1 adet hap, Saksıda ekili vaziyette 5 kök hint keneviri ele geçirildi. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Ataşehir ‘de bulunan bir adrese daha operasyonda düzenledi.

Düzenlenen operasyonda (2) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; 1 kilo 500 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonla yakalanan şüphelilerden haklarında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan işlem yapılan (13) şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. , “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 19.11.2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen (1) şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (AZ-



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