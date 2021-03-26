İstanbul’da üniversitelerle Afet Farkındalık Eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

-Vali Yerlikaya'dan detaylar

-Katılımcılardan detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Valiliği ile İstanbul’da faaliyet gösteren üniversiteler arasında “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı. Törende konuşan Vali Yerlikaya; “Afet riskinden korunmak için üniversitelerimizdeki hocalarımız, personelimiz, yerli ve yabancı bütün öğrencilerimizde tam bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyoruz” değerlendirmelerinde bulundu. İstanbul Valiliği ile İstanbul’da bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında yürütülecek afet farkındalık eğitim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen imza törenine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul’da bulunan Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, genel sekreterleri ile AFAD yetkilileri katıldı.

İmza töreninde katılımcılara yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında, afetlere hazırlık sürecinin hiç bitmeyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, “Bir afet planı, kusursuz bile olsa afetler karşısında hiç zarar görmemek imkânsız. Ancak, afetin zararlarını asgari düzeye indirebilmek mümkün. Bakanlığımızca afet öncesinde, risk ve zarar azaltmaya yönelik hazırlık çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

İleriye dönük faydalarıyla kıyaslandığında neredeyse hiç maliyeti bulunmayan bu çalışmalar, en stratejik yatırımlarımızdan biri oldu” diyerek çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bugüne kadar afet konusunda 11’i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplam 565 toplantı yapıldığını söyleyen Vali Yerlikaya, afet yönetimi açısından Türkiye’nin dünyanın çok farklı yerlerine yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. “Bu Yıl Afet Eğitim Seferberliğini Başlatıyoruz” İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılında hayata geçirilen ve 2020 yılını da içine alan “Afetlere Hazırlık Yılı” kapsamında pek çok eğitim, tatbikat ve halkla ilişkiler tanıtım programlarının gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Yerlikaya; “Bu yıl tüm bu çalışmaların devamı olan ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’nda afet eğitim seferberliğini başlatıyoruz” dedi.

“Son 2 yıl içerisinde afet idarecileri, AFAD yöneticileri, mülki idare amirleri, belediyeler ile muazzam bir işbirliği ve güç birliği gösteriyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, İstanbul’da yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğinin daha da güçleneceğine vurgu yaptı. Konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, “Afet riskini önleme çalışmalarına odaklı olan eğitim faaliyetleriyle bunu başaracağız. Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturacağız. Yapacağımız bu işbirliği protokolü bunun en somut adımıdır. Akademik camiamızın afet riskinden korunması için üniversitelerimizdeki hocalarımız, personelimiz, yerli ve yabancı bütün öğrencilerimizde tam bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. İmzalayacağımız metinlerin, fikirlere ve eylemlere dönüşmesini istiyoruz. Hepimizin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapması gerekenler, afet risklerine karşı hazırlık tedbirlerimiz ve akademik camiamızda afet farkındalığı oluşturmamız şart” diyerek Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü'nün hazırlanmasına himaye, destek ve katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şükranlarını sunarak, emek verenlere teşekkür etti. Tören, imza protokolünün gerçekleşmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (MB-



loading...